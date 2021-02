SEF deteta 15 medidas cautelares contra cidadãos nas fronteiras

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

O serviço de Estrangeiros e Fronteiras detetou, nos últimos dias, 15 medidas cautelares contra cidadãos numa fronteira aérea e nos diversos pontos de passagem terrestre autorizados durante o estado de emergência.

Em comunicado, o SEF adianta que, no âmbito do controlo de cidadãos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha, detetou, nos últimos dias, 14 medidas cautelares nos pontos de passagem autorizados (PPA) de Valença, Quintanilha, Vila Verde da Raia, Vila Verde de Ficalho, Vilar Formoso e Castro Marim.

No aeroporto de Lisboa foi também intercetado um cidadão estrangeiro sobre o qual pendia uma medida cautelar, neste caso era uma pessoa procurada no âmbito de um processo judicial.

Nos diversos PPA os inspetores do SEF detetaram medidas cautelares com pedido de paradeiro policial, um alerta sobre uma possível tentativa de entrada em Portugal de quatro cidadãos estrangeiros que já tinham tentado entrar, para documentos de identificação e contra pessoas que eram procuradas no âmbito de processos judiciais.

Foi intercetado um cidadão sob o qual pendia um mandado de captura para cumprimento de pena por tráfico de droga, tendo sido conduzido ao estabelecimento prisional de Vila Real.

A nota refere que a deteção de medidas cautelares faz-se através do sistema móvel de controlo de fronteira, o SEF Mobile, que permite aos inspetores, de forma rápida e segura, fazerem consultas a diferentes bases de dados.