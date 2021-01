SEF detetou 26 passageiros irregulares no aeroporto de Lisboa

JN/Agências Hoje às 19:37 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras anunciou, esta sexta-feira, que detetou 26 passageiros com documentos falsos ou sem documentos durante as inspeções feitas no aeroporto internacional de Lisboa, entre 25 de dezembro e 1 de janeiro.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, no Aeroporto Internacional de Lisboa, no período compreendido entre 25 de dezembro de 2020 e 01 de janeiro de 2021, um total de 26 passageiros com documentação fraudulenta e/ou ausência de documento de viagem", lê-se num comunicado de imprensa enviado às redações.

"Na fronteira de chegadas internacionais foram intercetadas 16 fraudes, tendo sido recusada a entrada a estes cidadãos estrangeiros", lê-se no comunicado, que especifica que "na fronteira de partidas o SEF detetou 10 fraudes, procedendo à detenção dos cidadãos estrangeiros".

Entre os casos detetados está o de um adulto e dois menores que tentavam viajar para Londres.

"Refira-se que uma das situações envolveu um adulto acompanhado por dois menores de idade, com a intenção de viajar para Londres, no Reino Unido, com documentos de viagem italianos falsificados", anuncia o SEF.

"Presentes a Tribunal, foi-lhes decretada, como medida de coação, a instalação em Centro de Instalação Temporária, para posterior afastamento de território nacional para o país de origem", conclui o comunicado.