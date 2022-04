SEF deteve no Aeroporto do Porto homem procurado em Espanha

JN Hoje às 09:41 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na quarta-feira, um cidadão estrangeiro, de 60 anos, que tinha pendente um mandado de captura tendo em vista a sua extradição. É suspeito de crimes económicos e financeiros e foi intercetado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia.

O indivíduo, natural da Letónia, era procurado pelas autoridades espanholas e acabou detido no momento do controlo de passageiros de um voo proveniente do Reino Unido.

Deverá ser ouvido, esta quinta-feira, no Tribunal da Relação do Porto para ser validada a detenção e aplicadas as medidas de coação tendo em vista a extradição para Espanha.