SEF deteve suspeito de crimes sexuais com crianças que fugiu do Brasil

Um brasileiro, com 40 anos, fugiu para Portugal quando passou a ser suspeito de vários crimes sexuais envolvendo menores. Nesta quinta-feira, um ano passado da sua entrada em território nacional, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no cumprimento de um mandado de captura emitido pela Interpol.

O suspeito está indiciado por vários crimes, entre os quais violação de um menor. O indivíduo terá estado envolvido também na produção de conteúdo sexual juvenil por meio de coação, fornecimento de conteúdo sexual a menores e posse de conteúdo sexual de menores.

Todos os crimes foram cometidos no Brasil, país de onde saiu, há cerca de um ano, em direção a Portugal. No controlo fronteiriço, apurou o JN, o brasileiro manifestou junto do SEF o interesse em regularizar-se, garantindo que tinha um contrato de trabalho à sua espera. Foi o suficiente para permanecer em Portugal sem ter problemas com a justiça.

No mês passado, porém, a Interpol emitiu um mandado de detenção em nome do suspeito. O documento refere que o homem é suspeito dos referidos crimes sexuais com crianças e tem que ser apresentado aos tribunais brasileiros.

Perante esta indicação, o SEF verificou a morada indicada pelo indivíduo aquando da sua chegada a Portugal e localizou-o em Santo António dos Cavaleiros. Foi numa rua dessa cidade que também procedeu à sua detenção.

O detido será, agora, levado à presença de um juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, para que sejam aplicadas as medidas de coação que permitam a sua extradição para o Brasil.