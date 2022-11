SEF encerra bar de prostituição que funcionava em armazém do Porto

JN Hoje às 13:41 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou, este domingo, o encerramento de um bar de diversão noturna e alojamentos contíguos, que funcionava num armazém do Porto, numa operação em que também constituiu dois arguidos, fez duas buscas e identificou 25 mulheres "em situação de exploração sexual".

Segundo informou o SEF em comunicado, a operação foi executada no âmbito de uma investigação sobre a "atividade de um grupo criminoso dedicado ao auxílio à imigração ilegal para efeitos de exploração sexual de cidadãs estrangeiras".

Três das 25 mulheres identificadas no estabelecimento, composto pelo bar de diversão noturna e alojamentos contíguos, foram alvo de procedimentos para afastamento imediato de território português.

Nas buscas, o SEF diz ter apreendido "objetos associados a práticas sexuais, uma viatura de alta cilindrada, elevadas quantias de dinheiro e outros objetos de valor, armas, tasers, microfones direcionais e inibidores de sinal de telemóvel".

O SEF diz que a organização em causa, que recrutava mulheres no estrangeiro, operava num armazém com "quartos exíguos sem luz natural, construídos em material pré-fabricado".

O bar e os alojamentos foram encerrados e selados, à ordem do respetivo processo-crime

A operação foi coordenada pela Unidade de Investigação do Departamento Regional do Norte do SEF e contou com o apoio de 23 Inspetores de várias unidades orgânicas do norte do país.