SEF garante que não ficou com dinheiro destinado a refugiados

JN Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) negou ter ocultado um milhão de euros da Comissão Europeia destinados aos 400 refugiados acolhidos entre 2018 e 2019. O organismo explica que a verba foi gasta em despesas e apoios relacionados, mas que já fez o "pagamento integral" a cada refugiado.

Por cada refugiado acolhido, Portugal recebe 10 mil euros da Comissão Europeia, verba que deveria ser entregue ao refugiado. Porém, entre 2018 e 2019, o SEF, que funciona como intermediário, apenas terá entregado 7500 euros por cabeça ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM), aponta uma auditoria do Tribunal de Contas citada pelo Público. Atendendo aos 409 refugiados acolhidos naquele período, o jornal estima que terão ficado por entregar mais de 1 milhão de euros.

O SEF nega e diz que seguiu uma recomendação da auditoria do Tribunal de Contas de 2019 e efetuou o "pagamento integral" de 10 mil euros a cada refugiado.

O organismo explica que, desde 2014, recebeu e transferiu 21 milhões de euros no âmbito do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração (FAMI) para acolhimento de refugiados que estavam na Turquia e Egito. O SEF acrescenta que o financiamento foi integralmente alocado "a despesas com seleção e pré-partida, receção e acolhimento, instalação e apoio à integração, bem como despesas administrativas, encargos associados e apoios assegurados pelas entidades de acolhimento, designadamente, habitação e outros apoios pecuniários ou em género para os cidadãos abrangidos".

Este procedimento foi adotado em "articulação estreita" com o ACM e, garante o SEF; obedece aos regulamentos aplicáveis ao FAMI, além de seguir as práticas adotadas pelos demais estados-membros da União Europeia.

Em 2019, o Tribunal de Contas efetuou uma auditoria ao FAMI. Considerando as recomendações efetuadas, O SEF "procedeu ao pagamento integral devido no valor de 10 mil euros por cada cidadão reinstalado, referente a listagens remetidas pelo ACM e validadas pelo SEF", sustenta.

Em 2019, o TdC detetou erros financeiros de quase 42 mil euros no Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração, nomeadamente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com diferenças não explicadas entre valores recebidos e pagos.

PUB

De acordo com o relatório da auditoria, a que a Lusa teve acesso, o Tribunal de Contas detetou erros financeiros nos valores recebidos e pagos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em relação às operações de reinstalação, transferência e recolocação de refugiados.