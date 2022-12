SEF já formou 314 GNR e PSP para controlar fronteiras

Alexandre Panda Hoje às 07:42 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já formou um total de 314 elementos da GNR e da PSP em matérias de controlo de fronteiras. Também com com vista à extinção do SEF, vão ser hoje assinados protocolos de cooperação com as forças e serviços de segurança que irão assumir o policiamento das fronteiras e a investigação dos crimes ligados à imigração.

Segundo fonte do Ministério da Administração Interna (MAI), são 154 efetivos da GNR e 160 elementos da PSP que já receberam formação para exercer o policiamento específico das fronteiras, habilitando-os a fiscalizá-las. Há novos cursos previstos para 2023.

O período de transição que irá vigorar até à extinção efetiva do SEF ainda não está definido, mas serão dados os primeiros passos esta terça-feira com a assinaturas dos protocolos que definem os modelos de cooperação operacional entre SEF, GNR, PJ e PSP. Os responsáveis máximos de cada uma das forças e serviços de segurança irão assinar no MAI os protocolos, numa cerimónia presidida pelos ministros da Administração Interna e da Justiça, José Luís Carneiro e Catarina Sarmento e Castro.