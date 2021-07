SEF prende em Loures suspeito com ligações ao terrorismo no Paquistão

JN Hoje às 17:11 Facebook

Um homem, de 26 anos, procurado pela Interpol por crimes de tráfico de droga ligado ao terrorismo no Paquistão, foi detido pelo SEF, no concelho de Loures.

De acordo com um comunicado do SEF, indivíduo era "procurado pela INTERPOL, por indícios da prática de atos de criminalidade organizada no Paquistão e na Índia, relacionados com terrorismo, nomeadamente com o tráfico de heroína para financiamento de organizações terroristas".

O cidadão estrangeiro foi detido na via pública, na posse de um passaporte falsificado, "após inúmeras diligências tendentes à sua localização", precisa o SEF.

O indivíduo será levado ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação.