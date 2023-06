SEF resgata mais atletas da escola de ex-dirigente da Liga

Jovens adultos, suspeito de serem vítimas de tráfico de pessoas, pediram anteontem proteção do Estado.

O SEF voltou esta quinta-feira às instalações da Bsports Academy, em Riba d"Ave, Famalicão, para resgatar jovens atletas adultos, que a investigação suspeita de, tal como os menores já institucionalizados na segunda-feira, terem sido vítima de tráfico de seres humanos, num esquema alegadamente orquestrado pelo ex-presidente da Assembleia Geral (AG) da Liga, Mário Costa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, são cerca de 30 adultos que tinham, por livre vontade, ficado nas instalações da Bsports, apesar de lhes ter sido dado a possibilidade, logo na segunda-feira, de serem alojados em centros de acolhimento e proteção. Ontem, todos manifestaram vontade de receber a proteção do Estado português e as autoridades deram a ordem de os resgatar. Desde hoje, a academia da Bsports está sem hospedes.

PUB

A investigação do SEF suspeita que os atletas eram angariados no estrangeiro, na América do Sul, África e Ásia, onde lhes eram "vendida" a ideia de que iriam brilhar nos relvados portugueses.

Fechados a cadeado

Os pais dos atletas pagavam entre 500 a 1800 euros mensais para que os filhos tivessem boas condições de vida, treino e ensino, quando, na realidade, os jogadores viviam em regime de quase reclusão. Os passaportes eram-lhes retirados e os seus movimentos eram controlados pelo staff da empresa. À noite, as vítimas eram fechadas a cadeado nas camaratas para não saírem das instalações.

Costa negou qualquer tipo de ilegalidade e garantiu que será provada a sua inocência no inquérito por tráfico de pessoas.

O homem, que renunciou à presidência da AG na sequência do escândalo, também está a ser investigado por fraude à Segurança Social, na sua atividade profissional de contabilista.

Também enfrenta agora um processo de inquérito instaurando pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "para apuramento de eventual prática de infração disciplinar por parte do Dr. Mário Costa", informou a FPF.

A Liga já marcou eleições intercalares para a presidência da AG.