Seguia sem capacete em mota roubada e foi perseguido em Gondomar

Um homem, de 21 anos, foi detido no Porto após ser perseguido pela GNR desde Gondomar, quando foi visto a circular sem capacete numa mota roubada e sem matrícula.

A mota foi detetada pela GNR de Fânzeres numa fiscalização rodoviária e o homem fugiu quando foi abordado pelos militares, tendo cometido diversas infrações rodoviárias, colocando em perigo diversas pessoas e ainda atirou vários objetos na direção dos militares que o perseguiam.

Já no Porto, a mota foi imobilizada e o suspeito foi detido. Apurou-se que o veículo havia sido furtado em Valongo, há cerca de três meses, tendo sido recuperado e entregue ao seu proprietário.

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de droga, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, ficando obrigado a apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência.

A ação policial contou com o reforço dos postos territoriais de Avintes e Medas e com o apoio da PSP.