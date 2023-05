Segurança europeia em perigo com fuga de requerentes de asilo

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:10 Facebook

Redes de tráfico de seres humanos aproveitam as fragilidades do sistema português de concessão de asilo para introduzir vítimas na Europa. O esquema também é utilizado por criminosos em fuga e poderá estar a ser usado, igualmente, por elementos de organizações criminosas.

Nenhuma entidade revela o número de requerentes de asilo que desapareceram do radar das autoridades, após instalados num centro de acolhimento. No entanto, segundo fontes contactadas pelo JN, a percentagem é de tal forma elevada que põe "em perigo a segurança nacional e europeia". No ano passado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registou 1991 pedidos de asilo e atribuiu proteção internacional a 34% dos casos. Do total de pedidos apresentados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 191 foram realizados por cidadãos indocumentados ou na posse de documentos de identificação falsos. De janeiro a abril deste ano, o número de casos foi de 57.

O processo é simples. Os cidadãos estrangeiros chegam à fronteira portuguesa - quase sempre através do Aeroporto Humberto Delgado - sem qualquer documento de identificação ou com passaportes falsos e, quando a sua entrada em território nacional é barrada pelos inspetores do SEF, requerem imediatamente asilo. Fazem-no porque têm conhecimento que a lei portuguesa impõe que os requerentes de asilo sejam automaticamente instaladas num centro de acolhimento para refugiados (ou quando estes estão lotados em hostels alugados para o mesmo efeito) e aguardem, sem qualquer restrição de movimentos e com um visto especial válido para um mês, a decisão final sobre o pedido.