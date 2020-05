Segurança máxima para denunciantes de corrupção na prisão

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:48, atualizado às 13:56 Facebook

Reclusos só colaboraram com investigação a tráfico na cadeia de Paços de Ferreira após transferência. Processo com excecional complexidade.

Vários reclusos denunciantes do esquema de corrupção que permitiu, ao longo de anos, a entrada de droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira tiveram de ser transferidos para outros estabelecimentos prisionais para não serem agredidos por presos envolvidos no processo. Muitos deles continuam, aliás, a beneficiar de medidas de proteção para não serem coagidos a mudar o seu testemunho, o que iria, obviamente, prejudicar uma investigação que deveria ter ficado concluída no início deste mês.

As dificuldades encontradas pelas autoridades levaram o Tribunal de Instrução Criminal do Marco de Canaveses a declarar, a pedido do Ministério Público, a excecional complexidade do processo, que já conta com 18 arguidos, reclusos e guardas prisionais.