Segurança Social de Braga condenada em 54 processos sobre educação especial

São já 54 decisões favoráveis às famílias. O Tribunal Administrativo de Braga condenou, em maio, em quatro novas sentenças, a Segurança Social do distrito a pagar o subsídio de educação especial a outras tantas famílias de Guimarães que o haviam requerido no ano letivo de 2021/22. O juiz obriga o organismo estatal a pagar a cada família 2934,50 euros, acrescidos de juros, bem como a suportar as respetivas taxas de justiça.

"Os alunos não foram observados presencialmente (tal como o deveriam ter sido nos termos legais) e a equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica fez tábua rasa de toda a documentação clínica respeitante aos menores em questão. Desta forma, conclui-se que preenchem todos os requisitos necessários para receber o subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial", dizem os juízes nas quatro ações interpostas pelo advogado Rafael Fernandes.

O Ministério da Segurança Social, contactado pelo JN, que não se quis pronunciar."