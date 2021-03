Segurança Social muda de instituição jovens suspeitos de matar colega

Rogério Matos Hoje às 02:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Instrução Criminal de Setúbal libertou dois jovens suspeitos de matar o colega Lucas Miranda e fê-los regressar ao Centro Tabor, o que levou o diretor desta instituição a mandar para casa os outros 16 menores que ali estavam acolhidos.

Mas, na sexta-feira, a Segurança Social garantiu ao JN que já conseguiu resolver o problema. "O Instituto da Segurança Social tem vindo a envidar todos os esforços, em estreita articulação com todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude envolvidas, para garantir o superior interesse de todas estas crianças e jovens, e nesta data está já garantida a retirada dos jovens suspeitos para uma resposta alternativa e o regresso das restantes crianças e jovens à instituição, estando em curso todas as diligências nesse sentido", informou, ontem à noite, fonte oficial do Instituto da Segurança Social.

Depois da uma juíza de instrução libertar e mandar de volta os suspeitos para o Centro Jovem Tabor, em Palmela, o diretor desta instituição particular de solidariedade social, Carlos de Sousa, manifestara desagrado com a decisão, por considerar que o regresso daqueles menores, de 16 e 17 anos, punha em causa a segurança dos restantes 16 ali acolhidos.

Carlos de Sousa mandou aqueles 16 jovens para casa, sendo que um deles foi recusado pela própria família e permaneceu no Centro Tabor. Dias depois, seria encontrada uma instituição alternativa para um dos suspeitos, que foi transferido. Agora, será a vez de o segundo suspeito abandonar o Centro Tabor, abrindo caminho ao regresso dos outros 15.

testemunhas do caso

Alguns dos 16 referidos jovens são testemunhas no processo-crime sobre a morte de Lucas Miranda, de 15 anos, que ajudaram a Polícia Judiciária de Setúbal a desvendar o caso e deter os suspeitos. A qualidade de testemunhas era uma das razões pelas quais o presidente do Centro Tabor temia pela segurança dos jovens, que foram institucionalizados no âmbito de processos tutelares educativos e por problemas que tinham em casa. Mas o facto de regressarem às mesmas casas era "um mal menor", disse então Carlos de Sousa, ao JN, explicando que "muitos dos familiares [daqueles menores] contactaram a instituição por temerem pela sua segurança".

Carlos de Sousa acrescentou que os receios não se prendiam só com os outros menores. "Há um clima de medo dentro da instituição, principalmente durante a noite, quando há apenas duas funcionárias no espaço que temem pela sua segurança porque estão com um suspeito de homicídio", afirmara também Carlos de Sousa.

PUB

Os jovens arguidos ficarão em instituições diferentes, de onde têm de sair todos os dias. "A medida de coação aplicada aos dois suspeitos, após audição em tribunal, foi de aguardarem julgamento em liberdade com apresentações diárias junto das autoridades", confirmou ontem o Instituto da Segurança Social.

Pormenores

Corpo num poço - A PJ acredita que Lucas Miranda foi asfixiado até à morte em outubro. O corpo seria encontrado, em fevereiro, dentro de um poço, perto do Centro Jovem Tabor.

Homicídio a pedido - Os jovens foram detidos por suspeita de homicídio qualificado, mas a juíza de instrução entendeu que o crime fora cometido a pedido da vítima e libertou os arguidos. O Ministério Público recorreu da decisão.