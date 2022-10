Seguranças do Forte de São João em Vila do Conde julgados por agredir cliente

Quatro seguranças do estabelecimento de diversão noturna Forte de São João, em Vila do Conde, vão ser julgados por um crime de ofensas à integridade física qualificado perpetrado contra um cliente que teve de ficar internado durante três dias.

O caso remonta ao dia 28 de julho de 2019. Nesse domingo, cerca das 20.30 horas, a vítima e um amigo estavam no interior do estabelecimento, quando por motivos não apurados se gerou uma discussão entre os clientes e os arguidos.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP) de Vila do Conde, Joaquim Ferreira, 46 anos, de Famalicão, Almerindo Gonçalves, 35 anos, de Santo Tirso, Fábio Araújo, 38 anos, residente em Guimarães, e Raul Pereira, 46 anos, de Braga, desferiram vários murros no corpo da vítima. Também a agarraram para que o último arguido lhe desse um murro na face.