Seis anos e três meses de prisão por balear homem no Bairro de Francos

Foi esta terça-feira condenado a seis anos e três meses de prisão um indivíduo, com 22 anos, que, em fevereiro de 2022, atingiu com dois disparos um homem, no Bairro de Francos, no Porto. Na sequência dos disparos a vítima ficou paraplégica.

Após uma discussão, motivada por uma alegada dívida de droga, entre o pai do arguido, Emídio Maia, e outro homem, o jovem sacou de uma arma e efetuou dois disparos, que atingiram a vítima que nada tinha a ver com o caso.

Emídio Maia fugiu após o tiroteio, sendo capturado, semanas mais tarde, na zona de Leiria, onde reside a namorada, que na altura se encontrava grávida.

PUB

Um amigo da vítima afirmou, durante o julgamento, que decorreu no Tribunal de São João Novo, ter ouvido "um burburinho" e, ao descer para a porta do prédio, "deparei-me com berros e vejo o arguido a meter a mão atrás das costas, o meu amigo deu-lhe um pontapé, ele recuou, sacou a arma e depois ouvi dois disparos".

O arguido acabou condenado a seis anos e seis meses por homicídio na forma tentada e por posse de arma de fogo ilegal. Terá, ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima.