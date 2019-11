Tiago Rodrigues Alves Hoje às 14:29 Facebook

As eleições para a Ordem dos Advogados (OA) iniciam-se esta quarta-feira e prolongam-se até sexta-feira. Há seis candidatos a bastonário para o triénio 2020/2022 e o vencedor deverá ser conhecido ainda na sexta-feira graças à estreia do voto eletrónico, que poderá ser exercido via Internet ou presencialmente nas delegações da OA.

Vão a votos seis candidatos, incluindo o atual bastonário. A Guilherme Figueiredo juntam-se Ana Luísa Lourenço, António Jaime Martins, Isabel da Silva Mendes, Luís Menezes Leitão e Varela de Matos.

Guilherme Figueiredo - que já se tinha candidatado, sem sucesso, em 2013, mas venceu em 2016, derrotando Elina Fraga - decidiu ir de novo a votos. O advogado do Porto quer resolver "algumas questões internas" e concluir "programas de natureza política mais amplos e ambiciosos". Guilherme Figueiredo admitiu, em comunicado, uma "atuação discreta", sublinhando, porém, que o seu mandato foi pautado pela "proximidade aos advogados, pelas excelentes relações internacionais e, sobretudo, pela defesa do Estado de Direito democrático".