Seis dezenas de autarcas suspeitos em caso de corrupção no Turismo

Dezenas de autarcas foram constituídos arguidos no processo que levou o antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, à prisão preventiva por suspeitas de crimes de participação económica em negócio, falsificação e corrupção.

Em causa na Operação Éter estão adjudicações diretas que 60 autarquias fizeram na instalação de Lojas de Turismo Interativas, financiadas pelo TPNP, e que foram atribuídas a empresas indicadas por Melchior. A Polícia Judiciária (PJ) do Porto e o Ministério Público (MP) estão a ultimar a investigação e a acusação deve ser conhecida nos próximos dias.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, desde outubro do ano passado, aquando da detenção de Melchior Moreira, Isabel Castro, diretora operacional do TPNP, Gabriela Escobar, jurista daquela entidade, Manuela Couto, empresária de comunicação, e José Agostinho, da sociedade Tomi World, de Viseu, a investigação procurou saber qual o envolvimento dos autarcas a quem o TPNP propôs a instalação de lojas de turismo.

