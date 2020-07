Seis estrangeiros fugiram do aeroporto de Faro, três já foram capturados

Marisa Rodrigues Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis cidadãos estrangeiros que estavam detidos, à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Faro, fugiram na madrugada desta terça-feira. Três já foram capturados e os restantes estão em fuga.

Os homens estavam no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto de Faro de onde se evadiram. Três são de nacionalidade marroquina e fazem parte do grupo de 22, intercetado pela Polícia Marítima numa embarcação, ao largo de Vale do Lobo, em Loulé, a 15 de junho.

Na altura, por não terem requerido asilo, foram presentes a tribunal por entrada e permanência irregular em território nacional e ficaram detidos em instalações do SEF no Porto e em Faro, a aguardar o processo de expulsão.

Contactado pelo JN, o SEF confirma a fuga e garante terem sido "acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima", o que permitiu localizar três deles ainda durante a manhã. Dois foram apanhados pela GNR e um pelo SEF. Ao final da tarde desta terça-feira, os restantes ainda estavam em fuga.

É a segunda fuga de migrantes instalados em centros do SEF em poucos dias. No último fim de semana, três migrantes evadiram-se do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tendo sido entretanto capturados.