Seis mil certificados passados à mão após ataque informático

Sistema da ADENE em baixo há duas semanas. Agência emite manualmente documentos energéticos.

O sistema informático da ADENE - Agência para a Energia sofreu um ataque informático, no passado dia 16 de maio, que obrigou à intervenção de uma equipa especializada e impôs a emissão manual de cerca de seis mil certificados energéticos. Por esse motivo, não estão online os certificados emitidos desde meados do mês passado. No entanto, de acordo com fonte oficial da ADENE, a normalização do sistema está apontada para o início desta semana.

"A ADENE confirma ter sido alvo de um ataque a 16 de maio, o qual afetou os serviços informáticos e o seu normal funcionamento da plataforma para emissão de certificados energéticos", adiantou fonte daquela entidade, responsável pela emissão dos documentos obrigatórios, desde 2009, para a celebração de contratos de compra e venda - para casas usadas e novas - ou para o arrendamento de imóveis.