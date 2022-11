Seis polícias agredidos por traficantes de droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis polícias foram agredidos por traficantes que, na noite desta quinta-feira, tentaram vender-lhes droga, junto à Avenida 24 de julho, em Lisboa. Os agentes estavam de folga e três deles tiveram de ser transportados ao hospital. Um dos feridos sofreu uma fratura do nariz.

Segundo o JN apurou, a maioria dos seis polícias frequentaram o último Curso de Formação de Agentes da PSP, que terminou recentemente, e estavam colocados na 65.º Esquadra da Amadora. Na noite desta quinta-feira, todos terão aproveitado a folga para se divertirem numa das zonas da movida lisboeta e estavam em plena rua quando foram abordados por três indivíduos.

Estes três homens propuseram aos polícias a compra de droga, mas um dos agentes deu indicações aos traficantes para seguirem caminho. A resposta provocou uma troca de insultos e ameaças, o que terá levado um dos agentes a identificar-se verbalmente como polícia.

PUB

Logo de seguida, este agente terá sido agredido com um soco na face, o que gerou o confronto entre todos os polícias e traficantes. No final da refrega, três agentes sofreram ferimentos que obrigaram à assistência hospitalar. Um deles sofreu uma fratura do nariz.