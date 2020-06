Sem-abrigo condenado a cinco anos de cadeia por incendiar prédio

Alexandre Panda Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

José Teixeira, o sem-abrigo que incendiou um prédio na Rua de Pinto Bessa, no centro do Porto, em julho do ano passado, foi condenado a cinco anos e três meses de prisão, pelo Tribunal de S. João Novo, esta quinta-feira.

O homem, acusado de atear um fogo no prédio por vingança contra outro sem-abrigo, tinha confessado parcialmente os factos, explicando que tinha incendiado um colchão porque este tinha pulgas.

Mas a explicação foi desvalorizada pelo Tribunal. "Se o problema eram as pulgas, não ia incendiar o colchão, podia deitá-lo fora, disse esta quinta-feira, o juiz-presidente do coletivo, durante a leitura do acórdão.

No entanto, o Tribunal também não deu como provado que José Teixeira tenha agido por vingança.

José Elias era acusado de ocupar ilegalmente o edifício, havia cerca de um ano. Três meses antes do sinistro, convidou um casal, também sem residência fixa, a viver consigo no prédio da Rua Pinto Bessa, mediante o pagamento de uma renda mensal de 100 euros.

Assenhorando-se do prédio, garantiu assim uma fonte de rendimento, até que começou a ser contestado pelo casal. E José terá decidido vingar-se.

No entanto estas duas testemunhas nunca compareceram em tribunal para explicar a versão apresentada à Polícia Judiciária aos juízes. Por isso, o coletivo não deu como provado que José Elias tenha agido por vingança.

Ricardo Esteves, advogado do arguido, disse que não deveria recorrer da pena.