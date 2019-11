Sem-abrigo ouviu barulho e tirou bebé do lixo sozinho

Inês Banha Hoje às 18:36 Facebook

O sem-abrigo que, ao final da tarde de terça-feira, resgatou um recém-nascido do lixo foi alertado para a presença do bebé no ecoponto por um barulho. E tirou-o do lixo sozinho, ainda com vestígios do cordão umbilical.

"Tirei o bebé sozinho do caixote e depois vieram duas pessoas da discoteca e levaram-no lá para dentro", recordou, esta quarta-feira, ao JN, o sem-abrigo, que prefere manter o anonimato.

O recém-nascido, do sexo masculino, foi resgatado pelas 17.30 horas de terça-feira de um ecoponto localizado nas traseiras da discoteca Lux Frágil, em Santa Apolónia, na zona ribeirinha de Lisboa, em estado de hipotermia.

Esta quarta-feira, fonte do Centro Hospital de Lisboa Central - que inclui o Hospital Dona Estefânia, para onde o bebé foi transportado pelo INEM - confirmou que o menino está já livre de perigo, apesar de se encontrar ainda nos cuidados intensivos, numa incubadora.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.