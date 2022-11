Seminário de Defesa Pessoal ensina a enfrentar ataques

JN Hoje às 17:11 Facebook

A cidade da Maia vai ser palco do 1.º Seminário Nacional de Defesa Pessoal. A iniciativa está marcada para o próximo sábado e contará com a presença de vários mestres nesta modalidade que alia as artes marciais e a defesa pessoal.

"O principal objetivo deste evento é a partilha de conhecimento técnico e a interação entre diferentes sistemas de defesa pessoal, mostrando técnicas em todos as componentes que a defesa pessoal deve conter", refere a organização.

Ao longo de todo o dia, serão mostradas técnicas de reação e defesa em pé, reação e defesa no chão e de uso de objetos do dia-a-dia na defesa pessoal e defesa contra armas de impacto e cortantes.

No pavilhão do Centro Escolar da Maia estarão colocados quatro tatamis, pelos quais passarão vários atletas de diferentes idades, incluindo crianças, e com diferentes níveis de conhecimento.