Senhoria despeja idosa por cortar magnólia e tribunal dá-lhe razão

Tribunal considerou que árvore era "peça fundamental e marcante do imóvel, em Matosinhos", e foi destruída sem ordem da senhoria. Vivia naquela casa desde 1973.

Uma mulher de 77 anos terá de sair da moradia que arrendava há décadas na Estrada da Circunvalação, em Matosinhos, por, em 2019, ter cortado uma magnólia com 50 anos que estava no jardim da frente da casa. Para os juízes, a árvore era um elemento marcante do conjunto arquitetónico, concebido em 1966 pelo marido e pai da atual senhoria, e o seu corte não autorizado destruiu a confiança entre as partes, o que justifica a resolução do contrato de arrendamento.

Além de ser despejada do imóvel arrendado pelos pais em 1973, a inquilina terá de pagar uma indemnização de mil euros pelos danos causados. A decisão foi confirmada no mês passado pela Relação do Porto.