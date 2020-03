Sentença do ataque à Academia de Alcochete marcado para 28 de maio

Rogério Matos Hoje às 22:16 Facebook

O processo do ataque à Academia de Alcochete chega ao fim no dia 28 de maio, data da leitura da sentença fixada pelo coletivo de juízes de Almada.

A juiz Sílvia Pires agendou ainda para o dia 29 de abril a data da comunicação da alteração dos factos da acusação, que vai ter lugar no Tribunal de Almada sem a presença dos arguidos.

No final do julgamento, a juiz alterou as medidas de coação aplicadas aos arguidos que ainda estavam em prisão domiciliaria e para Elton Camará, em prisão preventiva.

Ficam todos com Termo de Identidade e Residência com a obrigação de apresentações semanais à esquadra de residência e proibição de assistir a eventos desportivos.