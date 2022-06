Sentença do GNR acusado de burla adiada

A leitura da sentença do militar da GNR de Fafe acusado de burla foi adiado para o dia 1 de julho. Também estão acusados de crime a mulher, que foi candidata a juíza, e os pais do militar da GNR.

A sentença estava marcada para esta quarta-feira, mas alterações não substanciais à acusação levaram ao adiamento, visto que os advogados pediram prazo para analisar as alterações. O tribunal de Guimarães agendou o próximo dia 1 de julho para a leitura do acórdão.

O militar, Sérgio Ribeiro está acusado de ter engendrado um esquema juntamente com os pais e a mulher, para pedir dinheiro a idosos. Foi, segundo o Ministério Público, com os mais de 400 mil euros que pediu emprestados que o GNR e a mulher, Soraia Ribeiro pagaram uma vida de luxo.

O pai do militar da GNR disse em julgamento que o filho não sabia dos empréstimos e que pretendia pagar tudo. Também Sérgio garantiu não saber a origem do dinheiro, e Soraia negou qualquer envolvimento no esquema garantindo que era o marido quem pagava as contas, os carros e as férias.