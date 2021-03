Septuagenário detido por tentar matar vizinho a tiro em Vieira do Minho

Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um septuagenário foi detido por tentativa de homicídio. É suspeito de ter tentado matar um vizinho a tiro, na freguesia de Cantelães, em Vieira do Minho, no distrito de Braga. Em causa terão estado questões de terrenos, que levaram a uma discussão.

A detenção da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga, sempre em estreita colaboração com a GNR de Vieira do Minho, ocorreu depois de o septuagenário disparar um tiro em direção, ao vizinho, de 57 anos, ocasião em que a arma se encravou, não tendo conseguido fazer mais detonações, pelo que a vítima escapou à ira do agressor.

O Departamento de Investigação Criminal de Braga indiciou o homem, de 79 anos, pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida, uma pistola de gás adaptada para projéteis reais.

Segundo a PJ de Braga, os factos ocorreram ao final do dia de quarta-feira, na via pública, na freguesia de Cantelães, do concelho de Vieira do Minho, tendo começado com um desentendimento e troca de insultos entre vizinhos por questão ligada à posse de terrenos.

"Nessa sequência e por motivos fúteis o presumível autor efetuou um disparo com uma arma de fogo, visando o vizinho, de 57 anos de idade, que só por mero acaso não foi atingido", tal como acrescenta o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga.

"Após comunicação a esta Polícia Judiciária foram desencadeadas de imediato diligências de investigação para recolha de elementos de prova, vindo o presumível autor a ser posteriormente detido, e apreendida a arma utilizada para a prática do crime", diz a PJ de Braga.

O arguido será apresentado às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para o primeiro interrogatório judicial e aplicar as suas medidas de coação.