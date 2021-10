Septuagenário geria bar que permitia sexo com prostitutas em Lousada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Operação da GNR identificou 15 clientes do estabelecimento, um dos quais com 70 anos. Mais de 27 mil euros em dinheiro e quatro mil preservativos foram apreendidos.

Um homem, de 72 anos, geria, juntamente com a companheira, uma casa de alterne, situada em Sousela, Lousada, onde, além de serem incentivados a consumir bebidas alcoólicas, os clientes podiam praticar sexo com as mulheres que ali se prostituíam. Uma operação da GNR, realizada nesta segunda-feira, apanhou 15 homens, um dos quais com 70 anos, no interior do estabelecimento e terminou com a atividade. Mais de 27 mil euros em dinheiro e quatro mil preservativos foram apreendidos.

Segundo o JN apurou, a casa de alterne já funcionava há vários anos em Sousela, tendo sido sempre administrada por um septuagenário e pela sua companheira, uma brasileira, de 39 anos. O casal, já com antecedentes pelo mesmo crime, era responsável por todo o funcionamento do espaço, desde a gestão do stock de bebidas alcoólicas até à contratação das mulheres que ali se prostituíam.