Sequestra condutora durante quatro horas para fazer levantamentos de dinheiro

Alexandre Panda Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 41 anos, já com vários antecedentes criminais, sequestrou uma automobilista na Trofa durante quatro horas para fazer levantamentos de dinheiro em caixas multibanco. Foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a GNR, e já está em prisão preventiva.

O sequestro aconteceu na passada sexta-feira. Cerca das 22 horas, o indivíduo abordou a vítima que estava no interior do carro, estacionado num parque, perto de uma igreja. A vítima tinha deixado um filho numa escola profissional para assistir a uma aula.

Munido de uma faca, obrigou a vítima a deslocar-se ao Porto e à Póvoa de Varzim para fazer levantamentos de dinheiro, em caixas multibanco.

"Volvido este tempo, cerca das 02h00 da manhã, o suspeito abandonou a vítima, na via pública, em Covelas - Santo Tirso, apropriando-se da viatura e de outros bens que ali se encontravam", adianta a PJ em comunicado.

O assaltante, toxicodependente, acabou por ser localizado pela PJ na zona de Oliveira de Azeméis, onde em colaboração com a GNR foi detido no carro da vítima.

O indivíduo tem vários antecedentes por crimes contra o património e contra as pessoas e um juiz de instrução criminal do Tribunal de Matosinhos decidiu colocá-lo em prisão preventiva.