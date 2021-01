Sequestrada, agredida e trancada em rulote pelo companheiro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:50 Facebook

Vítima fugiu três vezes, mas foi descoberta e acabou fechada em rulote no meio de um monte, em Paredes.

Em apenas cinco meses, uma mulher tentou terminar com uma relação amorosa três vezes e, em todas as ocasiões, fugiu da rulote onde vivia com o companheiro, no concelho de Paredes. Foi sequestrada pelo agressor, que é toxicodependente e tem cadastro por tráfico de droga e furtos. E, na última situação, ocorrida em 20 de dezembro, foi espancada quando estava refugiada na casa de um novo namorado. Só após esse episódio é que o agressor, de 51 anos, foi detido pela GNR e colocado em prisão preventiva.

A relação tumultuosa começou em julho deste ano e desde o início que o toxicodependente revelou um comportamento violento e obsessivo, motivado por ciúmes. Além de ser insultada e ameaçada de morte, a mulher era agredida com frequência. O cenário tornava-se mais violento quando recusava ceder aos pedidos do companheiro para o acompanhar em assaltos.