Sequestrado à porta de casa em Lisboa é salvo pela GNR na Costa de Caparica 

Rogério Matos Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 42 anos foi esta madrugada sequestrado à porta de casa, em Lisboa, sob ameaça de arma de fogo por três homens e forçado a conduzir para a margem sul na sua própria viatura.

Na Costa de Caparica, a viatura foi abordada por uma patrulha da GNR. Os suspeitos foram detidos e a vítima resgatada sem ferimentos.

Os militares da GNR da Costa de Caparica realizavam uma patrulha de rotina num local conotado pelo tráfico de droga e desconfiaram da viatura com quatro suspeitos. Perante a abordagem, a viatura não tentou a fuga. O condutor apressou-se a pedir ajuda e disse que estava a ser vítima de sequestro. Dentro da viatura, os militares apreenderam um revólver de calibre 6,35 mm, armas brancas e um spray de gás lacrimogéneo.

A detenção, sabe o JN, deu-se numa altura em que a PSP já tinha conhecimento do rapto da vítima. A PSP de Almada já tinha sido informada do ocorrido em Lisboa, uma vez que vítima e raptores podiam seguir para o local, o que aconteceu.

Os suspeitos estão indiciados por sequestro e serão esta segunda-feira presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação. As causas do sequestro vão agora ser investigadas pelas autoridades, visto que, ao que foi possível apurar, os suspeitos nada disseram às autoridades no momento da detenção.