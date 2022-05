Sequestraram e agrediram homem em Guimarães por vingança

Reis Pinto Hoje às 14:58 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve na quarta-feira dois homens, suspeitos de um sequestro, roubo agravado e ofensas à integridade física, ocorridos no dia 1 de dezembro de 2021, em Guimarães.

Segundo a PJ, os detidos, com 57 e 58 anos, agiram por vingança e a vítima foi atraída por um deles e, com o auxílio do outro, foi metido numa viatura.

O sequestrado foi agredido e levado para uma habitação, "onde foi manietado e mantido sob sequestro, com tratamento cruel e degradante", revelou a PJ.

Os detidos com antecedentes criminais, serão presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.