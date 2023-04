Sequestraram e agrediram homem como retaliação por assalto em Guimarães

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 27 anos, suspeito de sequestro, roubo qualificado, ofensa à integridade física qualificada e coação, em Guimarães.

Os crimes ocorreram no dia 30 de dezembro de 2022, no quadro de retaliações por um assalto a familiares do arguido. A vítima foi forçada a entrar num carro e levada para uma zona de mato onde foi agredida e roubada.

O agredido, revela a PJ em comunicado divulgado esta quarta-feira, "foi atraído por razões de trabalho e por interposta pessoa para sítio ermo" nos arredores de Guimarães.

Ali, foi surpreendido pelo detido que, ajudado por outros indivíduos e "socorrendo-se de arma branca, o forçaram a entrar numa viatura, privando-o de liberdade". Transportado para local próximo e, em espaço florestal, foi agredido com violência e roubado.

Após as agressões os agressores abandonaram a vítima que, "com evidentes marcas de agressão e em estado de pânico", pediu auxílio a terceiros.

O detido, residente em Guimarães, deverá ser ouvido esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.