Sequestrou, agrediu e violou mulher durante um fim de semana

Movido por ciúmes doentios, um homem de 32 anos sequestrou uma mulher, amarrou-a à cama, agrediu-a e violou-a durante um fim de semana inteiro. Antes de a soltar, usou o telemóvel dela para fazer transferências bancárias e contrair créditos em seu nome. Foi agora detido pela PJ de Braga. Ficou em prisão preventiva.

O caso ocorreu no fim de semana de 17 a 19 de setembro do ano passado. O arguido "toldado por ciúmes doentios e por uma postura totalmente controladora dos movimentos e contactos da vítima, a manteve sequestrada" no quarto onde ele habitava, em Braga.

Durante aqueles dias, agrediu e manietou-a, mantendo-a amarrada à cama. Injuriou-a, violou-a, ameaçou-a de morte e cortou-lhe o cabelo. Antes de a abandonar à sua sorte, o arguido apoderou-se de vários pertences da mulher, incluindo o telemóvel que, depois de obter as credenciais de acesso, usou para fazer transferências bancárias para a sua conta, contrair créditos bancários e realizar publicações nas redes sociais da vítima.

Logo após a prática dos factos, o arguido fugiu para Espanha e, depois, para a Alemanha. Regressou a território nacional na semana passada, altura em que foi detetado e detido, pela Polícia Judiciária, na zona de Braga. Foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, de turno, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Está indiciado dos crimes de violência doméstica, violação, sequestro e outros, nomeadamente de âmbito informático.