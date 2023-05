Sequestrou e roubou sob ameaça de faca em Famalicão

A Policia Judiciária de Braga deteve um homem de 32 anos, suspeito de sequestro e roubo agravado no passado dia 4 de março, num posto de abastecimento de combustiveis na cidade de Famalicão.

O suspeito encontrou-se com a vítima num posto de abastecimento de combustiveis e ameaçou-o com uma faca, entrando na sua viatura. Assumiu o lugar de condutor e sob ameaça obrigou a vítima a circular com ele por várias cidades e bairros da zona do Porto. Durante esse périplo, o detido obrigou a vitima a levantar centenas de euros numa caixa multibando e, durante a madrugada, abandonou-a.

O individuo agora detido tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Vai ser presente ao tribunal para aplicação das medidas de coação.