Serviço remunerado na Polícia: todos se queixam, mas ninguém abdica do dinheiro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A maioria dos polícias considera que o serviço remunerado não dignifica a profissão, torna os agentes mais negligentes e suscetíveis ao erro e devia ser efetuado por empresas privadas. Os mesmos agentes estão, no entanto, contra a extinção de um trabalho que lhes garante um rendimento fundamental para fazer face às suas despesas. As conclusões são de Cédric Oliveira da Costa e estão plasmadas na tese de mestrado "Os serviços remunerados na Polícia de Segurança Pública: Um mal necessário ou um bem (in)dispensável?".

Na dissertação apresentada no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Cédric Oliveira da Costa defendeu que o serviço remunerado tem a vantagem de ser "uma fonte de rendimento extra", que "combate os empregos paralelos" nas forças de segurança e que contribui para que haja a "a perceção de reforço do policiamento".

O então aluno do XXXII Curso de Formação de Oficiais de Polícia apurou, em 2020, que estas virtudes não chegam para colmatar as desvantagens. "A imagem várias vezes associada à presença de um polícia à porta de um qualquer supermercado levanta dúvidas quanto à dignidade daquela missão, de cariz particular e que as pessoas terão a tendência para menorizar, considerando que qualquer pessoa, à troca de uma determinada quantia, pode usufruir de algo que deveria ser público", escreveu.