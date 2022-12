Serviços aduaneiros apreenderam 2,705 quilos de cocaína

R.P. Hoje às 16:19 Facebook

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, 2,705 quilos de cocaína. A droga vinha escondida no interior de um equipamento informático guardada numa mala de porão de um voo proveniente do Brasil.

Em comunicado, a AT refere que "a deteção do estupefaciente foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública".

Os serviços aduaneiros, afirmou a Autoridade Tributária, "recorrem à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente".

O passageiro que transportava a cocaína foi detido e a droga entregue à Polícia Judiciária.