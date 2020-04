Sete anos de prisão para homem que agrediu namoradas e filhos

Rogério Matos Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Almada condenou um homem a sete anos de prisão por cinco crimes de violência doméstica.

O arguido envolveu-se com duas mulheres, em ocasiões distintas, e agrediu-as e aos filhos destas, enquanto viviam juntos na freguesia do Laranjeiro, em Almada.

No primeiro caso, em 2016, depois de passar a residir com a ofendida e com os dois filhos destas, passou a agredir os três cada vez com maior violência. Estas três vítimas viram-se obrigadas a saír apressadamente de casa, deixando para trás todos os valores, e a refugiarem-se numa casa abrigo, durante cerca de um ano.

Mais tarde, em 2018, envolveu-se com outra mulher e depois de começar a viver com ela e com a sua filha, começaram as agressões. Estas só terminaram em 2019 com a intervenção da PSP.

O Tribunal de Almada condenou ainda o arguido a pagar indemnizações no valor de três e cinco mil euros euros às ex-companheiras e de 3500 euros a cada um dos filhos destas.

O arguido já tinha antecedentes criminais pela prática outros crimes e neste momento encontra-se sujeito à medida de coação de prisão domiciliária.