Sete arguidos acusados de vender canábis em Guimarães e Famalicão

O Ministério Público (MP) acusou sete arguidos de tráfico de estupefacientes, pela alegada venda de canábis em Guimarães e Vila Nova de Famalicão, anunciou ontem a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

A procuradoria especificou que a venda de droga terá acontecido em 2019, nas freguesias de Creixomil, Silvares, Selho São Cristóvão, Serzedelo, Azurém e Selho São Lourenço e Ronfe, todas do concelho de Guimarães, e Joane, do concelho de Famalicão, no distrito de Braga.

Relativamente a três dos arguidos, o MP deduziu um pedido de perda ampliada de bens. Requer que um seja condenado a pagar ao Estado mais de 121 mil euros, outro mais de 57 mil e o terceiro quase 5 mil.

O MP diz que tais quantias não encontram justificação em atividades lícitas daqueles arguidos, considerando-as antes proventos dos crimes de tráfico de droga.