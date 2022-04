Sete cães recém-nascidos resgatados do lixo em Almeida

JN Hoje às 12:40 Facebook

A GNR resgatou, na quinta-feira, sete cães recém-nascidos abandonados, na localidade de Vale de Coelha, no concelho de Almeida, distrito da Guarda.

"No seguimento de uma denúncia a dar conta de que tinham sido encontrados sete cães recém-nascidos abandonados no interior de um caixote de lixo, em local ermo, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde localizaram as crias e procederam à sua recolha", informou o Comando Territorial da Guarda em comunicado enviado à imprensa esta sexta-feira.

A nota adianta que os animais foram encaminhados para o Canil Municipal de Almeida, "para monitorização do seu estado de saúde", onde serão prestados todos os cuidados necessários.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almeida.

A prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.