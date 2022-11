Sete candidatos vão a votos para eleger Bastonário da Ordem dos Advogados

A votação para os órgãos da Ordem dos Advogados (OA) para o triénio 2023-2025 abre à meia-noite desta segunda-feira e decorre até às 20 horas de quarta-feira, 30 de novembro. Sete listas formalizaram a candidatura a Bastonário.

A votação dos cerca de 33 mil advogados inscritos na Ordem será feita de modo totalmente eletrónico. Nas últimas semanas, a Comissão Eleitoral enviou, separadamente, para o domicílio profissional dos advogados o IdEleitor e a senha de voto, elementos necessárias para efetivar o voto.

No dia 30, entre as 10 e as 19 horas, haverá mesas de apoio eleitoral em Lisboa, na sede da Ordem e no resto do país na sede de cada Conselho Regional. Nestes locais será possível atribuir novas credenciais a quem não consiga aceder ou recuperar as mesmas.