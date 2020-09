Sete detidos em megaoperação de combate ao tráfico de droga em Carrazeda de Ansiães

Fernando Pires Hoje às 12:28 Facebook

Cerca de 70 militares do comando territorial de Bragança da Guarda Nacional Republicana (GNR) estiveram envolvidos, na última madrugada, numa operação de combate ao tráfico de droga realizada no concelho de Carrazeda de Ansiães, com base numa investigação que já decorria há vários meses.

Ao que o JN apurou, terão sido detidas sete pessoas, e apreendida uma quantidade considerável de estupefacientes, resultante das várias buscas domiciliárias efetuadas, que também se estenderam à cidade do Peso da Régua.

Até ao momento, o comando territorial de Bragança da GNR ainda não avançou com qualquer informação oficial sobre esta megaoperação.