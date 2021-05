Sete estrangeiros detidos por imigração ilegal e outros dois por auxílio

JN/Agências Hoje às 17:06 Facebook

A GNR deteve sete homens estrangeiros por permanência ilegal no país e dois homens, também estrangeiros, por suspeita de auxílio à imigração ilegal, com idades entre 30 e 40 anos, na fronteira de Vilar Formoso.

Os homens foram detidos pelas 5 horas deste sábado, no âmbito da realização de uma ação de fiscalização rodoviária na fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda. A GNR intercetou duas viaturas, que entravam em território nacional e transportavam 23 indivíduos indostânicos (da região do subcontinente indiano que inclui parte da Índia e do Paquistão).

"Na análise documental, feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), verificou-se que sete deles estavam em situação ilegal em território nacional e outros dois eram suspeitos da prática de auxílio à emigração ilegal", adiantou à Lusa uma fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Os nove detidos vão ser apresentados ao Tribunal de Almeida, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Os outros 14 estrangeiros "estavam com processo de legalização em andamento no SEF e ficaram em liberdade".

As duas viaturas que transportavam os homens são de matrícula portuguesa e foram apreendidas pelas autoridades, que estão a efetuar diligências no sentido de apurarem o destino dos 21 homens, que eram transportados pelos condutores das duas viaturas.