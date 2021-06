Sete multas por falta de máscara e consumo de álcool no São João

JN/Agências Hoje às 03:20 Facebook

A PSP elaborou quatro autos de contraordenação por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e três por falta de máscara até às 23 horas de quarta-feira, noite de São João no Porto.

As contraordenações foram levantadas na Praça D. João I, devido à falta de máscara, e as restantes quatro na zona da Ribeira, revelou o subcomissário Eduardo Alexandre.

Numa noite em que a PSP se concentrou junto ao Jardim da Cordoaria, onde várias centenas de jovens viram o jogo Portugal-França, do Euro2020, o responsável informou que a partir da meia-noite iriam acabar com as aglomerações no local.

"Já temos alguns elementos da Polícia Municipal, em conjugação com a PSP, a abordar os proprietários dos diversos estabelecimentos a fim de que encerrem as esplanadas à meia-noite, após o que só poderão servir dentro do estabelecimento", explicou. E prosseguiu: "A partir daí, quem se mantiver no exterior passará a estar em incumprimento".

Sobre o que iriam fazer a seguir, o subcomissário explicou que a estratégia passa por "saturar a zona com policiamento de forma a que as pessoas saiam ordeiramente e não haja problemas nem incidentes na ordem pública".

"Muito provavelmente, no resto da noite, vai haver uma espécie de jogo do gato e do rato, com as pessoas a rumarem ao Passeio das Virtudes, depois à zona da Ribeira, sendo que vamos distribuir os nossos meios de acordo com aquilo que achamos vai acontecer", disse.

"Temos praticamente todas as valências da PSP empenhadas neste evento, desde as equipas de Intervenção Rápida, as Forças de Reação Imediata, o Corpo de Intervenção", descreveu.

E concluiu: "Das pessoas que aqui estão, 60% serão portuenses e os restantes estrangeiros, sendo que uma parte são estudantes de Erasmus".