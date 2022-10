Sete pessoas identificadas após confrontos entre adeptos do Famalicão e Boavista

JN/Agências Hoje às 07:22 Facebook

Sete pessoas foram identificadas pela polícia após confrontos este domingo entre adeptos do Famalicão e do Boavista em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, informaram hoje as forças de segurança.

Os "confrontos e as agressões" aconteceram antes do início do encontro entre as duas equipas a contar para a I Liga portuguesa de futebol, disse o Comando Distrital da PSP de Braga.

"Pelas 20.10 horas, 20 minutos antes do início do jogo, nas imediações do estádio, (...) um grupo de adeptos do FC Famalicão envolveu-se em confrontos e agressões com um grupo de adeptos do Boavista FC", segundo o comunicado.

"A pronta intervenção policial logrou por termo aos confrontos, sendo que estão já identificados sete indivíduos envolvidos", havendo ainda a registar danos num estabelecimento, pode ler-se na mesma nota.

A PSP assinalou ainda que "foram recolhidas informações tendentes à cabal identificação dos demais envolvidos" e que o jogo de futebol terminou "sem qualquer incidente".