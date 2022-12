Sete suspeitos vão responder por 13 assaltos a estabelecimentos de Braga

Seis homens e uma mulher são acusados de 13 assaltos a restaurantes, pastelarias e lojas de Braga, ao longo de 2019. Dois deles já estão presos, por terem sido condenados noutros processos. Vão ser julgados por crimes de furto qualificado, no Tribunal Judicial local.

A acusação do Ministério Público sustenta que os arguidos, que geralmente não atuavam todos juntos, começaram por assaltar, em abril de 2019, o restaurante Luz Natural, em São Vítor, cujo vidro da porta quebraram com um bloco de cimento. Seguiu-se o cabeleireiro H&L e, em maio, o snack-bar Ozono, a pastelaria Doce Praça, a Casa Bolas de Berlim, a Glorinha Confeitaria S. Vicente, o Café Lamaçães e um posto exterior da Portugal Telecom na Sé (onde arrancaram o telefone).

Em outubro, estroncaram, com um pé de cabra, o quiosque do Campo das Hortas, mas a PSP apanhou dois deles, Fernando Miguel Costa (tido como o mais ativo do bando) e o comparsa André Coelho.