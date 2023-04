Sete tribunais do distrito de Viana do Castelo precisam de obras no telhado

A Comarca Judicial de Viana do Castelo constata que sete tribunais do distrito precisam de obras urgentes.

"Há necessidade urgente de obras de revisão e reparação de telhados e coberturas (sobretudo em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Melgaço, Monção e Vila Nova de Cerveira) e de instalar as celas para detidos no Tribunal de Paredes de Coura." A constatação é do juiz-presidente da Comarca Judicial de Viana do Castelo e consta do relatório anual de 2022, agora publicado.

No documento, refere-se ainda "a necessidade de eliminação das infiltrações existentes no edifício do núcleo de Ponte da Barca", bem como "a substituição das vetustas e arcaicas janelas e caixilharias nos edifícios de Valença, Monção e Arcos de Valdevez", sendo, neste último caso, também premente a instalação de um sistema automático de deteção de incêndios e de um sistema de deteção de intrusão e roubo.

PUB

"Impõe-se, no mais curto espaço de tempo possível, debelar estas deficiências, acautelando o estado de conservação dos edifícios existentes e incrementando maior conforto para todos quantos trabalham nos mesmos e ali acedem", sublinha o magistrado.

O relatório considera "absolutamente urgente e prioritária a questão das acessibilidades no edifício do núcleo de Monção, sendo imprescindível a colocação de uma cadeira elétrica elevatória para pessoas com mobilidade reduzida (junto ao corrimão existente nas escadas de acesso do rés-do-chão ao primeiro andar) para lhe permitir o acesso às instalações do tribunal".

Assinalando os "inúmeros constrangimentos" provocados pela falta de acessibilidade, o documento reforça que, além dos "irreparáveis danos causados aos utentes privados de mobilidade ou com limitações", a inacessibilidade gerou "atrasos no início das diligências e contribui enormemente para a degradação da imagem da justiça junto dos cidadãos".

O juiz acrescenta que também é necessário "uma casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida".

Mais salas de audiência

As carências da comarca passam, por outro lado, pela realização de obras para instalação de novos espaços destinados a salas de audiências, designadamente em Valença e em Ponte de Lima, cujos Palácios da Justiça reúnem condições para o efeito. Em 2022, foi concluída a instalação de uma nova sala de audiências no rés do chão do Palácio da Justiça de Monção.

"Com efeito, os projetos de adaptação desses espaços, já elaborados pela DGAJ (Direção-Geral da Administração da Justiça), aguardam a necessária disponibilidade financeira", conclui.