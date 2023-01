Sete ucranianos acusados de crime de ódio contra dona russa de loja em Braga

Ministério Público quer que sejam julgados por insultos e ameaças de morte dias após a invasão da Ucrânia. Defesa contesta acusação.

São sete ucranianos, todos residentes em Braga. Em março, poucos dias depois de a guerra entre os dois países ter começado, foram à loja Troika, que vende produtos russos e de outros pontos do Leste da Europa, e insultaram e ameaçaram a dona, uma cidadã originária da Rússia, mas com nacionalidade portuguesa. Agora, o Ministério Público acusa-os do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

A acusação, a que o JN teve acesso, descreve que no dia 7 de março, às 13 horas, e para se vingarem da invasão russa iniciada a 24 de fevereiro, os ucranianos foram à loja explorada por Natalya Sverlova, na Rua Francisco Pereira Coutinho, em S. Vicente. Entraram e disseram-lhe que era "uma p...!" e que deveria "voltar para a sua terra e deixar Portugal".