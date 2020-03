Salomão Rodrigues Hoje às 19:45 Facebook

Duas mulheres assaltaram, esta quarta-feira à tarde, um homem de 61 anos, em Espinho.

A vítima deslocava-se a pé, no cruzamento da Rua 14 com a Rua 27, quando foi confrontada com duas mulheres, que o agrediram e roubaram uma mochila e um par de óculos.